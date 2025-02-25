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Макрон розповість європейським колегам про розмову з Трампом на відеоконференції

Конференція відбудеться у межах підготовки до спеціального засідання Європейської ради 6 березня.

Макрон розповість європейським колегам про розмову з Трампом на відеоконференції
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті, 24 лютого 2025 рік
Фото: EPA/UPG

Завтра президент Франції Еммануель Макрон розповість європейським лідерам про зустріч у Вашингтоні з Дональдом Трампом, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Політик поінформує колег про візит під час відеоконференції, яка відбудеться у межах підготовки до спеціального засідання Євроради 6 березня, де розглянуть питання європейської оборони й безпеки.

“Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організую відеоконференцію членів Європейської ради завтра вранці, щоб послухати звіт президента Еммануеля Макрона під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Bloomberg написав, що Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні, після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом. Зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі Макроном. Плани ще не остаточні і можуть змінитися. Саміт також можуть провести віртуально.

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