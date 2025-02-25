Макрон розповість європейським колегам про розмову з Трампом на відеоконференції

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті, 24 лютого 2025 рік

Завтра президент Франції Еммануель Макрон розповість європейським лідерам про зустріч у Вашингтоні з Дональдом Трампом, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Політик поінформує колег про візит під час відеоконференції, яка відбудеться у межах підготовки до спеціального засідання Євроради 6 березня, де розглянуть питання європейської оборони й безпеки.

“Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організую відеоконференцію членів Європейської ради завтра вранці, щоб послухати звіт президента Еммануеля Макрона під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона”, ‒ написав він на соцплатформі X.

To prepare for the Special European Council on 6 March, I am organizing a videoconference of the members of the @EUCouncil, tomorrow morning, to hear a debriefing from President @EmmanuelMacron on his recent visit to Washington DC.#EUCO — António Costa (@eucopresident) February 25, 2025

Bloomberg написав, що Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні, після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом. Зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі Макроном. Плани ще не остаточні і можуть змінитися. Саміт також можуть провести віртуально.