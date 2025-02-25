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Канада виділяє $40 млн на "данську модель" фінансування українського ОПК

Гроші виділили із  загальних 3,02 млрд, які передбачені безпековою угодою між країнами. 

Канада виділяє $40 млн на "данську модель" фінансування українського ОПК
Фото: EPA/UPG

Канада виділяє 40 мільйонів доларів на "данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили в уряді Канади. 

Кошти надають із загальних 3,02 млрд доларів, передбачених безпековою угодою, яку країни підписали у лютому минулого року. 

40 мільйонів виділяють терміново на "необхідні можливості" Збройним Силам України за данською моделлю та ще 15 мільйонів доларів США – на підтримку канадських компаній, які прагнуть працювати та інвестувати в оборонний сектор України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада виділила Україні понад 19,7 мільярда доларів на багатопланову допомогу.

  • У січні Канада оголосила про виділення $305,7 млн військової допомоги Україні. Із цієї суми 200 мільйонів канадських доларів спрямують на чеську ініціативу щодо закупівлі та постачання великокаліберних боєприпасів. Додаткові 50 мільйонів канадських доларів виділять для закупівлі боєприпасів різних калібрів канадської промисловості.
  • Вчора у Києві прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні 25 ББМ LAV III, нові снаряди і тренажери F-16.

Що таке "Данська модель"

  • "Данська модель" дає змогу залучати фінанси від партнерів саме в українське оборонне виробництво.
  • У червні минулого року Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.
  • Пізніше стало відомо, що Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана" на близько 116,9 млн доларів. А вже у вересні цю техніку вже поставили у ЗСУ.
  • Восени країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні, зокрема Швеція пообіцяла профінансувати виробництво українських далекобійних дронів.
  • Крім "данської моделі" в Україні розглядають і "французьку", коли інвестиції залучатимуть не у виробництво зброї, а у  створення саме нових виробництв. 
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