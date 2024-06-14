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Україна і Данія підписали меморандум на закупівлю зброї в українських виробників

Юридично всі узгодження з данською стороною завершені. Незабаром підпишуть перший контракт. 

Україна і Данія підписали меморандум на закупівлю зброї в українських виробників
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Україна та Данія 13 червня у Брюсселі підписали меморандум на закупівлю озброєння та військової техніки в українських виробників. Незабаром буде підписаний перший контракт. 

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров у Брюсселі, пише АрміяInform.

"Ми на фінальній стадії, тож зовсім скоро буде підписаний перший контракт. Юридично всі узгодження з данською стороною завершені", – сказав Рустем Умєров.

За його словами, Україна постійно наголошує на залученні інвестицій у оборонне виробництво. Сама держава вклала у це протягом пів року "дуже великі гроші зі свого держбюджету".

"Наші партнери бачать, що ми налагодили систему локального виробництва, ми отримуємо ці вироби і ми запропонували їм механізм, коли Міністерство оборони укладає договір з виробниками", – додав міністр. 

Також нагадав, що для країн, які інвестують, є два варіанти: відшкодування коштів Україні або сплата замість України.

"Публічно деякі країни вже дали зобов’язання і зараз до них долучилися інші країни. Скоро, як тільки буде можливість, ми хочемо дати країнам сказати, що вони будуть інвестувати, але механізми і процедуру пропонували ми. І для нас це довіра для нашої країни. І вже в цьому році ми отримаємо ті вироби, в які вони інвестують", – зазначив Рустем Умєров.

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