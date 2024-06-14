Папа Римський запланував зустрічі із Зеленським, Байденом та Макроном

Ватикан підтвердив, що у п'ятницю, 14 червня, Папа Римський Франциск візьме участь у роботі саміту країн G7 в Італії.

За повідомленням Reuters, це буде перший випадок в історії, коли очільник Римо-католицької церкви доєднається до лідерів найрозвиненіших економік планети.

Папа, який у своїй промові на початку року попереджав вірян про небезпеку штучного інтелекту, буде одним із учасників дискусії на тему технологій в другий день роботи саміту.

У понтифіка також запланована низка двосторонніх зустрічей. Святий Престол розповів про плани Папи провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також главами Кенії та Алжиру.

Крім того, Франциск поспілкується з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.