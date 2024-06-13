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США першочергово надаватимуть Patriot Україні, і лише потім виконуватимуть контракти

Є позитивні домовленості щодо надання п'яти систем. 

США першочергово надаватимуть Patriot Україні, і лише потім виконуватимуть контракти
Президент США Джо Байден виступає після підписання законів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

На саміті Group of 7 Штати залучилися підтримкою союзників щодо надання Україні систем Patriot.

Ті країни, які очікують від Штатів поставок систем ППО, будуть проінформовані про те, що їм треба почекати. Про це президент США Джо Байден сказав на пресконференції після підписання безпекової угоди з Україною.

"Все, що ми будемо мати, ми будемо передавати Україні і тільки пізніше будемо переходити до виконання зобов'язань", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україні терміново потрібні сім систем Patriot. На сьогоднішньому саміті йшлося про отримання п'яти систем.

"Ми бачимо в найближчому майбутньому хороші результати для України", – сказав він.

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