Урядові сайти Швейцарії та організацій-учасників Саміту миру зазнали кібератаки

Вранці 13 червня зафіксували перші кібератаки на урядові сайти Швейцарії, а також тих організацій, які братимуть участь у Саміті миру.

Про це повідомив швейцарський Національний центр кібербезпеки.

Через DDoS-атаки сталися незначні збої у роботі порталів, але загалом їхня діяльність не постраждала.

Наразі, заданими центру, атаки перебувають "у межах очікуваного діапазону", і гострої загрози немає.

Швейцарські фахівці зауважили, що очікували на такий інцидент.