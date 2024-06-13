Урядові сайти Швейцарії та організацій-учасників Саміту миру зазнали кібератаки

Вранці 13 червня зафіксували перші кібератаки на урядові сайти Швейцарії, а також тих організацій, які братимуть участь у Саміті миру.
Про це повідомив швейцарський Національний центр кібербезпеки.
Через DDoS-атаки сталися незначні збої у роботі порталів, але загалом їхня діяльність не постраждала.
Наразі, заданими центру, атаки перебувають "у межах очікуваного діапазону", і гострої загрози немає.
Швейцарські фахівці зауважили, що очікували на такий інцидент.
- Саміт відбуватиметься 15-16 червня.
- У заході, за даними швейцарської сторони, зареєструвалося спершу 90 держав та організацій.
- 11 червня "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Євросоюзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу.
- Якщо раніше прибуття своєї делегації на подію, що відбудеться 15-16 червня поблизу Люцерна, планували 93 держави світу, то зараз таких налічується 78.