Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСвіт

Урядові сайти Швейцарії та організацій-учасників Саміту миру зазнали кібератаки

Фахівці зафіксували незначні зброї у роботі порталів.

Урядові сайти Швейцарії та організацій-учасників Саміту миру зазнали кібератаки
Ноутбук
Фото: itar-tass.com

Вранці 13 червня зафіксували перші кібератаки на урядові сайти Швейцарії, а також тих організацій, які братимуть участь у Саміті миру.

Про це повідомив швейцарський Національний центр кібербезпеки.

Через DDoS-атаки сталися незначні збої у роботі порталів, але загалом їхня діяльність не постраждала.

Наразі, заданими центру, атаки перебувають "у межах очікуваного діапазону", і гострої загрози немає.

Швейцарські фахівці зауважили, що очікували на такий інцидент. 

  • Саміт відбуватиметься 15-16 червня.
  • У заході, за даними швейцарської сторони, зареєструвалося спершу 90 держав та організацій.
  • 11 червня "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Євросоюзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу.
  • Якщо раніше прибуття своєї делегації на подію, що відбудеться 15-16 червня поблизу Люцерна, планували 93 держави світу, то зараз таких налічується 78.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies