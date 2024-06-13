Україна підпише безпекову угоду не лише з США, а й з Японією

Ці дві країни – єдині з "Великої сімки", з ким Київ до цього часу не уклав угоди.

Україна на полях саміту Group of 7 в Італії підпише безпекові угоди не лише з США, а й з Японією. Про такі плани повідомив український президент Володимир Зеленський.

Зеленський розраховує, що Україні, її оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика частина зустрічі лідерів "Великої сімки". Для України головні теми – розвиток коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів, прискорене постачання літаків, зміцнення протиповітряної оборони та посилення далекобійних можливостей.

Також Україна прагне затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку ОПК та спільного виробництва зброї.

"Сьогодні я візьму участь у засіданні «Групи семи» та проведу серію двосторонніх зустрічей: із господаркою саміту, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Докумнт зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", – пообіцяв президент.

Японія та США – єдині країни G7, з якими Україна поки що не уклала безпекові угоди.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим.

Окрім країн G7, Україна уклала договори й з іншими союзниками.