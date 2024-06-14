Німеччина намагається скасувати або зменшити нове мито ЄС на китайські електромобілі

Уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу Євросоюзу на китайські електромобілі або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Видання додає, що посадовці у Берліні переконані, що “ЄС зможе знайти рішення в прямих переговорах з Китаєм”.
Напередодні німецька влада стверджувала, що з Пекіном можна порозумітися ще до 4 липня, коли нове мито почине діяти. Чиновники бачать простір для маневрів і вважають, що вони мають союзників у євроблоці.
- Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня.
- Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.
- ЄС наразі вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра.