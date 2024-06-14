Німеччина намагається скасувати або зменшити нове мито ЄС на китайські електромобілі

Посадовці у Берліні переконані, що євроблок зможе знайти рішення в прямих переговорах з Пекіном.

Уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу Євросоюзу на китайські електромобілі або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання додає, що посадовці у Берліні переконані, що “ЄС зможе знайти рішення в прямих переговорах з Китаєм”.

Напередодні німецька влада стверджувала, що з Пекіном можна порозумітися ще до 4 липня, коли нове мито почине діяти. Чиновники бачать простір для маневрів і вважають, що вони мають союзників у євроблоці.