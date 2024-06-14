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Німеччина намагається скасувати або зменшити нове мито ЄС на китайські електромобілі

Посадовці у Берліні переконані, що євроблок зможе знайти рішення в прямих переговорах з Пекіном.

Німеччина намагається скасувати або зменшити нове мито ЄС на китайські електромобілі
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу Євросоюзу на китайські електромобілі або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання додає, що посадовці у Берліні переконані, що “ЄС зможе знайти рішення в прямих переговорах з Китаєм”.

Напередодні німецька влада стверджувала, що з Пекіном можна порозумітися ще до 4 липня, коли нове мито почине діяти. Чиновники бачать простір для маневрів і вважають, що вони мають союзників у євроблоці.

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  • Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня.
  • Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.
  • ЄС наразі вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра. 
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