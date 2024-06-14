Bloomberg: Лідери G7 "спантеличені" рішенням Макрона провести вибори

За інформацією агентства Bloomberg, під час саміту "Великої сімки" щонайменше двоє з присутніх на перемовинах лідерів висловили подив, нерозуміння та спантеличеність щодо розпуску французького парламенту Емманюелем Макроном.

Президента Франції попередили, що його рішення може дорого коштувати як йому самому, так і безпеці всього європейського континенту. Ще більше обурення викликало призначення дострокових виборів на час, коли до важливого саміту НАТО у Вашингтоні залишатиметься лише пара тижнів. Один із присутніх, як стверджують журналісти, висловив сумнів у тому, що Макрон "перебував при здоровому глузді".

Згідно з оприлюдненими цього тижня результатами опитування, партія чинного глави держави посяде третє місце на виборах, маючи в два рази гірший результат, ніж ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яке здобуде впевнену перемогу.

Попри ймовірну критику з боку учасників саміту, сам Макрон під час спілкування з пресою заявив, що колеги з G7 назвали його вчинок "відважним".