Опитування: Сунак та консерватори вже навіть не "друга сила"

Партія влади ризикує програти не лише лейбористам, але і євроскептикам.

Організація YouGov спільно із The Times провела опитування електоральних симпатій британців за декілька тижнів до парламентських виборів - і результати цього дослідження можуть неабияк зіпсувати настрій прем'єр-міністру Ріші Сунаку.

Як зазначає Reuters, окрім очевидного та очікуваного програшу лейбористам, Консервативна партія зараз навіть не може втриматися на другому рядку рейтингу. Політсила, яка мала більшість у попередньому скликанні, наразі поступається навіть партії "Реформувати Сполучене Королівство" Найджела Фараджа.

В той час як чинну владу готові підтримати 17% підданих корони, за "реформістів", які раніше були відомі як "Партія Брекзиту", свої голоси віддали б 19%. Лейбористська партія далеко попереду - 37%.

Фарадж, відомий євроскептик та прихильник політики Дональда Трампа, заявив, що підтримувати консерваторів зараз - це "витрачати голос марно", а свою партію назвав реальним конкурентом лейбористів. Цікаво, що ще місяць тому політик узагалі не збирався балотуватися до парламенту, а мав намір брати участь у кампанії Трампа у Сполучених Штатах.