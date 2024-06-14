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Опитування: Сунак та консерватори вже навіть не "друга сила"

Партія влади ризикує програти не лише лейбористам, але і євроскептикам.

Опитування: Сунак та консерватори вже навіть не "друга сила"
Найджел Фарадж, лідер партії "Реформувати Сполучене Королівство"
Фото: EPA/UPG

Організація YouGov спільно із The Times провела опитування електоральних симпатій британців за декілька тижнів до парламентських виборів - і результати цього дослідження можуть неабияк зіпсувати настрій прем'єр-міністру Ріші Сунаку.

Як зазначає Reuters, окрім очевидного та очікуваного програшу лейбористам, Консервативна партія зараз навіть не може втриматися на другому рядку рейтингу. Політсила, яка мала більшість у попередньому скликанні, наразі поступається навіть партії "Реформувати Сполучене Королівство" Найджела Фараджа. 

В той час як чинну владу готові підтримати 17% підданих корони, за "реформістів", які раніше були відомі як "Партія Брекзиту", свої голоси віддали б 19%. Лейбористська партія далеко попереду - 37%. 

Фарадж, відомий євроскептик та прихильник політики Дональда Трампа, заявив, що підтримувати консерваторів зараз - це "витрачати голос марно", а свою партію назвав реальним конкурентом лейбористів. Цікаво, що ще місяць тому політик узагалі не збирався балотуватися до парламенту, а мав намір брати участь у кампанії Трампа у Сполучених Штатах.

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