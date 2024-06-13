Британці розчарувалися у Брекзиті: лише чверть населення не хочуть бути в ЄС

Чимало тих, хто голосував за вихід у 2016 році, вважають, що економіка погіршилася, а міграція зросла.

Лише 24% підданих Сполученого Королівства переконані в тому, що країні ліпше бути поза Європейським Союзом - це найнижчий показник з часу голосування за Брекзит на референдумі 2016 року.

Як передає Reuters, соціологічне опитування, у якому взяли участь понад 5,5 тисяч британців, продемонструвало тенденцію до все більш масштабного розчарування Брекзитом. Ще у 2019 році число тих, хто бачив для держави окремий шлях від ЄС, сягало 36%.

Серед людей, які у 2016 році на референдумі обрали варіанти виходу з блоку, 40% переконані, що економіка Великої Британії стала лише гіршою. Дві третини опитаних відзначили, що рівень міграції, всупереч їхнім очікуванням, лише зростає.

45% респондентів покладають провину на уряд, який "ставить партійні інтереси вище народних".