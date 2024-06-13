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В Афінах через аномальну спеку закрили Акрополь та школи

Температура повітря сягнула 43 градусів через африканські вітри.

В Афінах через аномальну спеку закрили Акрополь та школи
Туристи в Афінах
Фото: EPA/UPG

Влада Греції у середу змушена була закрити доступ туристів до головної пам'ятки Афін - Акрополю. З опівдня до 5 вечора за місцевим часом в столиці країни очікували зростання температури повітря до 43 градусів за Цельсієм.

За повідомленням Reuters, аномальна спека спричинена південними вітрами, які приносять розжарене повітря та пил з півночі Африки.

Працівники Червоного Хреста та медики чергували на вулицях міста, роздаючи туристам пляшки з водою та стежачи за тим, щоб нікому не стало зле. На два дні припинили роботу дитячі садки та початкові школи.

Спека створює передумови для лісових пожеж, від яких країна потерпає вже з березня. Нині вогнеборці стежать за ситуацією - у наступні дні прогнозують вітряну погоду, що може сприяти поширенню вогню.

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