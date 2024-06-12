Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСвіт

Аргентина хоче передати Україні п'ять винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard

Ремонтувати їх може Франція.

Аргентина хоче передати Україні п'ять винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Президент Аргентини Хав'єр Мілей схвалив план щодо передання Україні п'яти винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard, пише Infobae.

Ці літаки вийшли з ладу через ембарго Британії, яке вона ввела щодо Аргентини після Фолклендської війни 1982 року.

Зараз аргентинські міністр оборони і глава уряду працюють із Францією, США і НАТО, аби отримати від них необхідні дозволи для реалізації задуму Мілея. 

Річ у тім, що наразі винищувачі перебувають на головній військово-морській базі Аргентини в Пуерто-Бельграно, бо літакам необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота у разі надзвичайної ситуації. Доступ до картриджів Буенос-Айрес не має через заборону Британії. Тому Франція має відремонтувати винищувачів, а Аргентина натомість отримає іншу військову техніку - дрони або вертольоти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies