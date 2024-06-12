Аргентина хоче передати Україні п'ять винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard

Президент Аргентини Хав'єр Мілей схвалив план щодо передання Україні п'яти винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard, пише Infobae.

Ці літаки вийшли з ладу через ембарго Британії, яке вона ввела щодо Аргентини після Фолклендської війни 1982 року.

Зараз аргентинські міністр оборони і глава уряду працюють із Францією, США і НАТО, аби отримати від них необхідні дозволи для реалізації задуму Мілея.

Річ у тім, що наразі винищувачі перебувають на головній військово-морській базі Аргентини в Пуерто-Бельграно, бо літакам необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота у разі надзвичайної ситуації. Доступ до картриджів Буенос-Айрес не має через заборону Британії. Тому Франція має відремонтувати винищувачів, а Аргентина натомість отримає іншу військову техніку - дрони або вертольоти.