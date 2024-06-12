Військові хакери зламали сервери російських компаній, які залучені до ВПК РФ

Замість стартових сторінок на сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом "С Дном россии"!

До дня Росії військові кібери зламали сервери сайтів російських компаній, які залучені до ВПК окупантів.

Про це інформує Армія.Інформ з посиланням на власні джерела.

Серед "хакнутих" кіберами сайтів – підрядники у військовій логістиці армії рф, як-от: НДТ-РТ, МехТрейд, "АвтоТрафф", "Тисса-РП".

Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом "С Дном россии"!