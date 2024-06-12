Військові хакери зламали сервери російських компаній, які залучені до ВПК РФ

До дня Росії військові кібери зламали сервери сайтів російських компаній, які залучені до ВПК окупантів.
Про це інформує Армія.Інформ з посиланням на власні джерела.
Серед "хакнутих" кіберами сайтів – підрядники у військовій логістиці армії рф, як-от: НДТ-РТ, МехТрейд, "АвтоТрафф", "Тисса-РП".
Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом "С Дном россии"!
- До Дня Росії хакери ГУР встановили контроль над держсервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено "Красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!".