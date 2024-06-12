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Співробітники СБУ викрили мережу ботоферм, які зламували телефони військових ЗСУ

Також через ботоферми поширювати кремлівську пропаганду.

Співробітники СБУ викрили мережу ботоферм, які зламували телефони військових ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала ботоферми у Дніпрі та у Житомирській області. Підозрювані допомагали спецслужбам РФ зламувати телефони українських захисників та поширювати кремлівську пропаганду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, у Житомирській області співробітники СБУ спільно з Національною поліцією викрили мешканку Коростеня, яка на замовлення окупантів масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів та анонімні акаунти в телеграмі.

Фото: СБУ

Активовані "облікові записи" вона продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи РФ. Надалі російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових.

Для цього вони робили фішингові розсилки на гаджети воїнів Сил оборони з анонімних номерів та інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні.

У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням, на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані.

Також ворог застосовував анонімні аккаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені пересічних громадян України.

За даними слідства, фігурантка облаштувала спеціалізоване програмне забезпечення прямо у власній квартирі. Жінка зареєструвала більше 600 мобільних номерів, гроші від продажу яких отримувала на власний криптогаманець.

За викритими фактами фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

У Дніпрі затримано 30-річного місцевого жителя, який зареєстрував майже 15 тис. фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів.

Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб рф.

Зловмиснику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За обома фактами тривають розслідування.

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