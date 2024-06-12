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У Києві – підтоплення вулиць унаслідок зливи. Дощ очікується до ночі

Синоптики оголосили для столиці І рівень небезпечності ‒ жовтий.

У Києві – підтоплення вулиць унаслідок зливи. Дощ очікується до ночі
Фото: КМДА

Значний дощ у Києві триватиме до кінця доби, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Кількість опадів уже майже втричі перевищила норму. 

Очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили для столиці І рівень небезпечності ‒ жовтий.

В окремих районах через негоду затримується рух громадського транспорту, інформує Київпастранс.

Оперативні підрозділи Київської аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку” прибирають повалені дерева в Шевченківському та Дніпровському районах столиці, йдеться у пресрелізі КМДА. Також до ліквідації наслідків негоди залучили техніку та працівників аварійно-диспетчерської служби “Київзеленбуд” і бригад комунальних підприємств з утримання зелених насаджень районів столиці. 

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, наразі зеленбудівці ліквідували 13 випадків повалених або пошкоджених дерев.

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Водіїв просять залишатись у приміщеннях, відкласти поїздки на авто, щоб не створювати затори, і не залишати автомобілі під деревами.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає містян без нагальної потреби не перебувати на вулицях, не ходити біля ліній електропередачі, рекламних щитів. 

  • Гідрослужби “Київавтодору” ліквідовують у столиці у посиленому режимі підтоплення на дорогах, що утворилися через тривалі дощі. Дорожники працюють у Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах.
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