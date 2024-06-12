У Києві – підтоплення вулиць унаслідок зливи. Дощ очікується до ночі

Значний дощ у Києві триватиме до кінця доби, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Кількість опадів уже майже втричі перевищила норму.
Очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили для столиці І рівень небезпечності ‒ жовтий.
В окремих районах через негоду затримується рух громадського транспорту, інформує Київпастранс.
Оперативні підрозділи Київської аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку” прибирають повалені дерева в Шевченківському та Дніпровському районах столиці, йдеться у пресрелізі КМДА. Також до ліквідації наслідків негоди залучили техніку та працівників аварійно-диспетчерської служби “Київзеленбуд” і бригад комунальних підприємств з утримання зелених насаджень районів столиці.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, наразі зеленбудівці ліквідували 13 випадків повалених або пошкоджених дерев.
Водіїв просять залишатись у приміщеннях, відкласти поїздки на авто, щоб не створювати затори, і не залишати автомобілі під деревами.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає містян без нагальної потреби не перебувати на вулицях, не ходити біля ліній електропередачі, рекламних щитів.
- Гідрослужби “Київавтодору” ліквідовують у столиці у посиленому режимі підтоплення на дорогах, що утворилися через тривалі дощі. Дорожники працюють у Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах.