Гідрослужби “Київавтодору” ліквідовують у столиці у посиленому режимі підтоплення на дорогах, що утворилися через тривалі дощі.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальну корпорацію.
Дорожники використовують мотопомпи та насосні станції.
Загалом зливні отвори чистять 168 працівників, які задіяли 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів.
Зокрема, зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Переяславській, Підлипка, Автотранспортній, Садовій, Ташкентській, Автопарковій та Кирила Осьмака в Дарницькому районі.
Також тривають роботи у Святошинському районі – на вулицях Стеценка та Олександра Махова.
В Оболонському районі ліквідовують підтоплення на вул. Казанській.
І це по всьому місту таке. pic.twitter.com/7lb9uif8Eb— Valerka (@valer4enko) June 12, 2024