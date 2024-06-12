Дорожники працюють у Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах.

Гідрослужби “Київавтодору” ліквідовують у столиці у посиленому режимі підтоплення на дорогах, що утворилися через тривалі дощі.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальну корпорацію.

Дорожники використовують мотопомпи та насосні станції.

Загалом зливні отвори чистять 168 працівників, які задіяли 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів.

Зокрема, зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Переяславській, Підлипка, Автотранспортній, Садовій, Ташкентській, Автопарковій та Кирила Осьмака в Дарницькому районі.

Також тривають роботи у Святошинському районі – на вулицях Стеценка та Олександра Махова.

В Оболонському районі ліквідовують підтоплення на вул. Казанській.

Фото: КМДА

Фото: КМДА