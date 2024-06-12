Ухилянти не зможуть отримувати деякі адміністративні послуги: міністр юстиції пояснив, про що йдеться

Ухилянти від військової служби можуть бути обмежені в отриманні адміністративних послуг. Україна надає сотні, а то й тисячі адміністративних послуг, і всюди з'являється можливість попросити військово-обліковий документ.
Закон про адмінпослуги ще задовго до початку повномасштабної війни передбачав, що держава може вимагати від громадянина військово-обліковий документ для надання такої послуги. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у інтерв'ю Еммі Антонюк.
"Тільки, по суті, дискреція Кабміну – врегулювати певні адмінпослуги, що регулюються Кабміном, з тим, щоб надання такого документу було обов'язковим. Тобто щоб людина з'явилась на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться", – пояснив міністр.
Поки що цей механізм запроваджений не скрізь, але Малюська вважає, що він набуватиме поширення.
"Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ, зокрема під час перетину кордону", – додав він.
Однак вимогу надати військово-обліковий документ не планують запроваджувати щодо членів родин військовозобов'язаного – у цьому випадку держава нічого не блокуватиме, запевнив міністр.
"Якщо мова іде про щось, що є задля гарного способу життя, для комфорту більшого і стосується особисто військовозобов'язаного, рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Що стосується критично важливого, щоб жити, послуг, щоб сім'я нормально почувалася, діти, в цьому випадку держава таких обмежень застосовувати точно не буде", – сказав Денис Малюська.
- Обов'язок мати військово-облікові документи вже встановлено для чоловіків з українським громадянством за кордоном. Йдеться про послуги оформлення закордонних та українських паспортів. Відповідну постанову нещодавно ухвалив уряд.
- Ще до ухвалення того, у квітні, всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.