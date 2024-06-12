Ухилянти не зможуть отримувати деякі адміністративні послуги: міністр юстиції пояснив, про що йдеться

Малюська вважає, що перелік послуг, для яких потрібно показати військово-обліковий документ, буде розширюватися. Але не стосуватиметься послуг, пов'язаних із членами родини військовозобов'язаного.

Ухилянти від військової служби можуть бути обмежені в отриманні адміністративних послуг. Україна надає сотні, а то й тисячі адміністративних послуг, і всюди з'являється можливість попросити військово-обліковий документ.

Закон про адмінпослуги ще задовго до початку повномасштабної війни передбачав, що держава може вимагати від громадянина військово-обліковий документ для надання такої послуги. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у інтерв'ю Еммі Антонюк.

"Тільки, по суті, дискреція Кабміну – врегулювати певні адмінпослуги, що регулюються Кабміном, з тим, щоб надання такого документу було обов'язковим. Тобто щоб людина з'явилась на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться", – пояснив міністр.

Поки що цей механізм запроваджений не скрізь, але Малюська вважає, що він набуватиме поширення.

"Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ, зокрема під час перетину кордону", – додав він.

Однак вимогу надати військово-обліковий документ не планують запроваджувати щодо членів родин військовозобов'язаного – у цьому випадку держава нічого не блокуватиме, запевнив міністр.

"Якщо мова іде про щось, що є задля гарного способу життя, для комфорту більшого і стосується особисто військовозобов'язаного, рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Що стосується критично важливого, щоб жити, послуг, щоб сім'я нормально почувалася, діти, в цьому випадку держава таких обмежень застосовувати точно не буде", – сказав Денис Малюська.