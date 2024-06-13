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У Кропивницькому внаслідок вибуху газу постраждало двоє дітей

Дітей госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Кропивницькому внаслідок вибуху газу постраждало двоє дітей
Фото: ДСНС Кіровоградщини

У Кропивницькому внаслідок вибуху газу постраждало двоє дітей, повідомляє ДСНС. 

Подія сталася сьогодні вночі, у Кропивницькому, в приватному житловому будинку. 

Внаслідок вибуху травмовано двох дітей, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізовано до дитячої лікарні. 

Також значних руйнувань зазнав будинок. Причина вибуху встановлюється фахівцями.

ДСНС закликає громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у квітні у Кривому Розі стався вибух побутового газу у багатоповерхівці. Одна людина загинула, сім травмовано. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів.

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