У Кропивницькому внаслідок вибуху газу постраждало двоє дітей, повідомляє ДСНС.

Подія сталася сьогодні вночі, у Кропивницькому, в приватному житловому будинку.

Внаслідок вибуху травмовано двох дітей, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізовано до дитячої лікарні.

Також значних руйнувань зазнав будинок. Причина вибуху встановлюється фахівцями.

ДСНС закликає громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у квітні у Кривому Розі стався вибух побутового газу у багатоповерхівці. Одна людина загинула, сім травмовано. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів.