У Кропивницькому внаслідок вибуху газу постраждало двоє дітей, повідомляє ДСНС.
Подія сталася сьогодні вночі, у Кропивницькому, в приватному житловому будинку.
Внаслідок вибуху травмовано двох дітей, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізовано до дитячої лікарні.
Також значних руйнувань зазнав будинок. Причина вибуху встановлюється фахівцями.
ДСНС закликає громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, у квітні у Кривому Розі стався вибух побутового газу у багатоповерхівці. Одна людина загинула, сім травмовано. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів.