Добова кількість бойових зіткнень значно зросла

На Харківському напрямку росіяни провели удвічі більше атак, ніж попереднього дня.

Протягом середи на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів із застосуванням 11 ракет та 38 авіаційних ударів, зокрема з 56 КАБами, здійснили близько 3500 обстрілів. На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Учора відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Берестове Харківської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Дружелюбівки Харківської області, Серебрянського лісу, Невського, Греківки Луганської області, Тернів Донецької області", – сказав речник.

На Сіверському Сили оборони відбили 14 атак у районах населених пунктів Спірне і Роздолівка.

На Краматорському українська армія зупинила десять спроб противника прорвати оборону українських військ у районах Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області.

На Покровському захисники відбили 34 атаки окупантів у районі населених пунктів Донецької області Новоолександрівка, Новопокровське, Калинівка, Євгенівка, Сокіл, Нетайлове.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили шість безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Водяне і Урожайне.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районі Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом доби відбулося 126 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням 11 ракет, 38 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 56 КАБів, здійснили близько 3500 обстрілів, зокрема 94 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню", – повідомив речник.