4,6 мільйона українців мають статус внутрішньо переміщених, лише третина отримують виплати

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила статистику щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Як пише Укрінформ, наразі статус ВПО мають 4,6 мільйона українців. Максимальна кількість становила 4,9 мільйона, але чимало людей виїхали за кордон або повернулися до своїх домівок.
Приріст ВПО відбувається незначними темпами: до прикладу, із Сумської області за травень евакуювалися 3,5 тисячі жителів, а з Харківщини - 6,5 тисяч.
Лише близько третини, тобто 1,5 мільйона внутрішньо переміщених українців, отримують виплати від держави. За словами міністерки, це пов'язано з рівнем доходів громадян та скороченням певних категорій виплат.
- У січні Ірина Верещук пояснювала, що скорочення виплат ВПО є вимогою закордонних партнерів України.