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4,6 мільйона українців мають статус внутрішньо переміщених, лише третина отримують виплати

Кількість ВПО порівняно з піковою зменшилася на 300 тисяч.

4,6 мільйона українців мають статус внутрішньо переміщених, лише третина отримують виплати
Ірина Верещук
Фото: Анна Стешенко

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила статистику щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Як пише Укрінформ, наразі статус ВПО мають 4,6 мільйона українців. Максимальна кількість становила 4,9 мільйона, але чимало людей виїхали за кордон або повернулися до своїх домівок.

Приріст ВПО відбувається незначними темпами: до прикладу, із Сумської області за травень евакуювалися 3,5 тисячі жителів, а з Харківщини - 6,5 тисяч. 

Лише близько третини, тобто 1,5 мільйона внутрішньо переміщених українців, отримують виплати від держави. За словами міністерки, це пов'язано з рівнем доходів громадян та скороченням певних категорій виплат.

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