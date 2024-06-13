Енергетики заживили близько 10 тис. споживачів, які вранці були знеструмлені у Хмельницькій та Черкаській областях.

Негода залишила без світла абонентів в 360 населених пунктах України

Внаслідок негоди 12 червня в Україні були знеструмлені понад 81 тис. абонентів у 360 населених пунктах.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

Найбільше споживачів залишались без світла станом на 18:00 через складні погодні умови у Київській області, де були частково знеструмлені 305 населених пунктів (58,8 тис. абонентів).

Це сталось через пошкодження повітряних ліній електропередачі під час злив та грози.

Крім того, на Чернігівщині без світла залишаються 17,1 тис. абонентів у 36 населених пунктах, а у Сумській області – 2,7 тис. в 15 населених пунктах.

У Дніпропетровській області через негоду та з технологічних причин була відсутня напруга у 1447 абонентів, а в Житомирській - у 910 родин.

Водночас станом на 18:00 енергетики заживили близько 10 тис. споживачів, які вранці були знеструмлені у Хмельницькій та Черкаській областях.