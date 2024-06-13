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Негода залишила без світла абонентів в 360 населених пунктах України

Енергетики заживили близько 10 тис. споживачів, які вранці були знеструмлені у Хмельницькій та Черкаській областях.

Негода залишила без світла абонентів в 360 населених пунктах України
Негода залишила без світла абонентів в 360 населених пунктах України
Фото: тг-канал Укренерго

Внаслідок негоди 12 червня в Україні були знеструмлені понад 81 тис. абонентів у 360 населених пунктах.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

Найбільше споживачів залишались без світла станом на 18:00 через складні погодні умови у Київській області, де були частково знеструмлені 305 населених пунктів (58,8 тис. абонентів). 

Це сталось через пошкодження повітряних ліній електропередачі під час злив та грози. 

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Крім того, на Чернігівщині без світла залишаються 17,1 тис. абонентів у 36 населених пунктах, а у Сумській області – 2,7 тис. в 15 населених пунктах. 

У Дніпропетровській області через негоду та з технологічних причин була відсутня напруга у 1447 абонентів, а в Житомирській - у 910 родин.

Водночас станом на 18:00 енергетики заживили близько 10 тис. споживачів, які вранці були знеструмлені у Хмельницькій та Черкаській областях.

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