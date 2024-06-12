Перебої з електрикою для багатьох паліативних пацієнтів – це смерть, – Литвинова

Прогнозовно, що найбільші проблеми через зникнення світла почалися у тих, чиє життя напряму залежить від електрики.

Про це пише співзасновниця благодійного фонду «Свої» Леся Литвинова.

Паліативні пацієнти – це люди, які уже не одужають, тож їм допомагають гідно прожити той час, який залишився. Зокрема, через підтримку дихання та інших важливих показників організму.

«Ми і до повномасштабної війни мали чималу кількість паліативних людей вдома. З початком активних бойових дій їх не стало менше. Навпаки – більше. Як за рахунок тих, кого виписали додому, аби звільнити місця в лікарнях, так і за рахунок важких поранених, які більше не встануть на ноги», – пояснює Литвинова і додає, шо більшість цих людей вимушено залежні від електрики.

Як тільки вона зникає – зупиняються всі гаджети: «В багатьох випадках це призводить до смерті».

Литвинова дала кілька порад, що робити, аби допомогти паліативному пацієнту, якщо це ваша близька людина.