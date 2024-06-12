Перебої з електрикою для багатьох паліативних пацієнтів – це смерть, – Литвинова

Про це пише співзасновниця благодійного фонду «Свої» Леся Литвинова.
Паліативні пацієнти – це люди, які уже не одужають, тож їм допомагають гідно прожити той час, який залишився. Зокрема, через підтримку дихання та інших важливих показників організму.
«Ми і до повномасштабної війни мали чималу кількість паліативних людей вдома. З початком активних бойових дій їх не стало менше. Навпаки – більше. Як за рахунок тих, кого виписали додому, аби звільнити місця в лікарнях, так і за рахунок важких поранених, які більше не встануть на ноги», – пояснює Литвинова і додає, шо більшість цих людей вимушено залежні від електрики.
Як тільки вона зникає – зупиняються всі гаджети: «В багатьох випадках це призводить до смерті».
Литвинова дала кілька порад, що робити, аби допомогти паліативному пацієнту, якщо це ваша близька людина.
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Ідеальний варіант рішення – генератор. Якщо у вас приватний будинок. Або зарядна станція, якщо це квартира.
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Варіант менш ідеальний, але бюджетний – автомобільний акумулятор + інвертор. Набір Гелевий акумулятор 12 V 150 Ah + Перетворювач 2000 W + Зарядний пристрій 12 V 6 дає можливість пропрацювати кисневому концентратору біля 12 годин, СРАР - ще більше.
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Подумайте над тим, аби придбати сигнал зникнення струму. Він коштує копійки, але допомагає вночі, коли важко помітити, що світло зникло. Волає голосно.
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Якщо вдома є людина, залежна від кисню, є сенс придбати кисневу подушку, або отримати її у фонді «Свої» безкоштовно і заправити у найближчій лікарні. Подушка заправляється зрідженим киснем, не газоподібним. Тобто від домашнього концентратора заправити можна, але цього запасу не вистачить, аби дочекатись швидкої.
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Як варіант – кисневий балон з редуктором. Заправити його треба окремо – вони продаються порожніми. Ті, які продають в аптеках, мають всередині газоподібний кисень, якого вистачить лише на кілька вдихів.
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Якщо людина дихає за допомогою СРАР, BIPAP, або ШВЛ, обов’язково треба мати мішок АМБУ і вправні руки, які вміють ним користуватись. Такі мішки бувають педіатричні і дорослі. Не помиліться з розміром. Це допоможе протриматись до госпіталізації. Фонд «Свої» надає безкоштовно.
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Якщо є електричний відсмоктувач – продублюйте його механічним. Зверніть увагу на педальні моделі, не пістолетні. Вони дорожчі, але будете мати дві вільні руки
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Якщо є необхідність користуватись інфузоматом, є сенс тримати про всяк випадок кілька крапельниць-регуляторів Exadrop, або аналогічних. У фонді є, дають безкоштовно.
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Якщо вдома електричне, а не механічне функціональне ліжко – вам треба звернутись до Тім. Їхні клини для позиціонування майже повністю замінять всі його можливості. Цей проект безкоштовний, тож не потребує фінансових вкладень.