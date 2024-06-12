Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
ГоловнаЗдоров'я

Перебої з електрикою для багатьох паліативних пацієнтів – це смерть, – Литвинова

Прогнозовно, що найбільші проблеми через зникнення світла почалися у тих, чиє життя напряму залежить від електрики.

Перебої з електрикою для багатьох паліативних пацієнтів – це смерть, – Литвинова
Центр паліативної допомоги у Дядьковичах надає виїзні консультації, Рівненська область, березень 2021 р.
Фото: Суспільне Рівне

Про це пише співзасновниця благодійного фонду «Свої» Леся Литвинова.

Паліативні пацієнти – це люди, які уже не одужають, тож їм допомагають гідно прожити той час, який залишився. Зокрема, через підтримку дихання та інших важливих показників організму.

«Ми і до повномасштабної війни мали чималу кількість паліативних людей вдома. З початком активних бойових дій їх не стало менше. Навпаки – більше. Як за рахунок тих, кого виписали додому, аби звільнити місця в лікарнях, так і за рахунок важких поранених, які більше не встануть на ноги», – пояснює Литвинова і додає, шо більшість цих людей вимушено залежні від електрики.

Як тільки вона зникає – зупиняються всі гаджети: «В багатьох випадках це призводить до смерті». 

Литвинова дала кілька порад, що робити, аби допомогти паліативному пацієнту, якщо це ваша близька людина.

  1. Ідеальний варіант рішення – генератор. Якщо у вас приватний будинок. Або зарядна станція, якщо це квартира.

  2. Варіант менш ідеальний, але бюджетний – автомобільний акумулятор + інвертор. Набір Гелевий акумулятор 12 V 150 Ah + Перетворювач 2000 W + Зарядний пристрій 12 V 6 дає можливість пропрацювати кисневому концентратору біля 12 годин, СРАР - ще більше.

  3.  Подумайте над тим, аби придбати сигнал зникнення струму. Він коштує копійки, але допомагає вночі, коли важко помітити, що світло зникло. Волає голосно. 

  4. Якщо вдома є людина, залежна від кисню, є сенс придбати кисневу подушку, або отримати її у фонді «Свої» безкоштовно і заправити у найближчій лікарні. Подушка заправляється зрідженим киснем, не газоподібним. Тобто від домашнього концентратора заправити можна, але цього запасу не вистачить, аби дочекатись швидкої.

  5. Як варіант – кисневий балон з редуктором. Заправити його треба окремо – вони продаються порожніми. Ті, які продають в аптеках, мають всередині газоподібний кисень, якого вистачить лише на кілька вдихів. 

  6. Якщо людина дихає за допомогою СРАР, BIPAP, або ШВЛ, обов’язково треба мати мішок АМБУ і вправні руки, які вміють ним користуватись. Такі мішки бувають педіатричні і дорослі. Не помиліться з розміром. Це допоможе протриматись до госпіталізації. Фонд «Свої» надає безкоштовно. 

  7. Якщо є електричний відсмоктувач – продублюйте його механічним. Зверніть увагу на педальні моделі, не пістолетні. Вони дорожчі, але будете мати дві вільні руки

  8. Якщо є необхідність користуватись інфузоматом, є сенс тримати про всяк випадок кілька крапельниць-регуляторів Exadrop, або аналогічних. У фонді є, дають безкоштовно. 

  9. Якщо вдома електричне, а не механічне функціональне ліжко – вам треба звернутись до Тім. Їхні клини для позиціонування майже повністю замінять всі його можливості. Цей проект безкоштовний, тож не потребує фінансових вкладень.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies