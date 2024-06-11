Як відбуваються клінічні дослідження мінеральної води та як отримати рекомендації від лікарів на прикладі AQUA Миргород DETOX

Одне з найпоширеніших питань, які надходять від читачів стосовно мінеральних та лікувально-столових вод, це: як відбувається процес рекомендації лікарів, який так часто можна почути в рекламі, та як перевірити, чи дійсно мінеральна вода має вказані властивості.

Питання на перший погляд здається простим і відповісти на нього можна одним реченням: відповідні клінічні висновки надає Державна установа «Український науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса).

Але це одне речення, скоріш за все, не говорить читачу нічого. Тому на прикладі мінеральної природної лікувально-столової води AQUA Миргород DETOX розповім, як проводяться дослідження, що це за висновки, чому вони важливі і що це за інститут?

Дослідження, Одеський інститут та реєстр

Право на проведення клінічних досліджень лікувально-столових та взагалі лікувальних вод в Україні має єдиний медзаклад — Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України (м. Одеса).

Так, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України розробив реєстр (перелік) мінеральних вод України. Власне, в цей реєстр входять всі лікувально-столові води, які пройшли дослідження, відповідають усім державним стандартам та мають право реалізуватися на українському ринку.

На жаль, на вітчизняному ринку розповсюджена практика не проводити медико-біологічну оцінку якості своєї продукції та маркувати свою воду як «лікувально-столову» просто тому, що так милозвучніше. Проте це хибний та нечесний підхід.

Як проходять дослідження? Медики набирають групу людей, які протягом певного проміжку часу споживають лікувально-столову воду. Після закінчення терміну група лікарів, які виконували дослідження, проводять аналізи та висновки, за яких проявів та станів допоможе мінеральна природна вода, визначають лікувальні властивості, спосіб застосування та рекомендоване дозування. Так, наприклад, дослідження AQUA Миргород DETOX проводилися під керівництвом доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України, лікаря-кардіолога Костянтина Бабова за участю інших лікарів.

«Клінічні дослідження проводились на групі 40 осіб протягом трьох місяців. За результатами аналізів Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України розробив медичний (бальнеологічний) висновок, в якому засвідчено, що мінеральні води AQUA Миргород можуть використовуватись для промислового фасування як мінеральні природні лікувально-столові води та у лікувальній практиці при внутрішньому застосуванні. AQUA Миргород занесений в Реєстр (перелік) мінеральних вод України», — відмітили в інституті.

Відповідно, AQUA Миргород DETOX має медичний (бальнеологічний) висновок від ДУ «Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України», де вказані всі рекомендації щодо вживання.

Клінічними дослідженнями доведено, що AQUA Миргород DETOX рекомендовано вживати:

для зменшення алкогольної інтоксикації та попередження похмільного синдрому;

для гідратації після фізичних навантажень;

для полегшення роботи печінки та виділення жовчі;

для стимуляції травлення.

Медичні показання для внутрішнього застосування:

функціональна диспепсія;

хронічний неатрофічний гастрит зі зниженою кислоутворюючою функцією шлунка;

хронічний атрофічний гастрит зі зниженою кислоутворюючою функцією шлунка;

хронічний холецистит;

функціональні розлади жовчного міхура та сфінктера Одді;

синдром подразненого кишечника з переважанням закрепів;

функціональний закреп.

У таких висновках, крім станів, при яких рекомендовано вживання води, є вичерпний перелік всіх мінералів, які є у лікувально-столовій воді, а також скільки можна вживати воду в день (адже не даремно вода носить назву «лікувально-столова»). Так, у протоколах щорічного моніторингу якості води вказується понад 25 мінералів серед яких іони кальцію, магнію, натрію та калію, цинку, фтору та характеризується стабільним складом.

Сподіваюсь, що матеріал був корисний для вас, бережіть себе та піклуйтесь про своє здоров'я заздалегідь.

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