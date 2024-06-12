Вчені виявили антибіотик, який не вбиває корисні бактерії, коли нищить «погані»

Попри надважливу роль антибіотиків у нашому лікуванні , одним з їхніх найбільших побічних ефектів є те, що вони вбивають і «погані», і «хороші» бактерії.

Простий курс антибіотиків може не лише знищити «поганців», які спричинили хворобу, але й вплинути на мікробіом кишківника, де жили «хороші» і корисні нам мікроби.

Цей вплив іноді може призвести до надмірного росту певних бактерій або грибків, пише Science Alert. Наприклад, імовірність розвитку дріжджової інфекції у жінок після лікування антибіотиками становить до 30%.

Вчені з Іллінойського університету працюють над рішенням цієї проблеми. Вони виявили новий антибіотик, лоламіцин, який може впливати на грамнегативні патогени і при цьому не чіпати інші мікроорганізми. Відповідне дослідження опублікували в науковому журналі Nature.

Грамнегативні бактерії є поширеною причиною інфекцій у кишківнику, легенях, сечовому міхурі і крові, і їх важко знищити. Їхня стійкість до сучасних антибіотиків є однією з найбільш нагальних загроз, з якими стикається здоров’я людини.

Антибіотики широкого спектру дії здатні вбивати як грамнегативні, так і грампозитивні бактерії. Вчені кажуть, що є критична потреба знайти ліки, які могли б цілитися саме на грамнегативні бактерії, оскільки вони, ймовірно будуть стійкішими до наших сучасних антибіотиків.

І це також врятує більше корисних мікробів всередині нас.

Лоламіцин може бути рішенням проблеми. Лоламіцин у лабораторних чашках зі 130 стійкими до ліків штамами звичайних грамнегативних бактерій, таких як E. coli, K. pneumoniae та E. cloacae вбив кожну окремо, досягнувши успіху там, де багато інших антибіотиків провалились.

У живих гризунів лоламіцин також успішно лікував гостру пневмонію та інфекції крові, зберігаючи мікробіом кишківника. Вчені виявили, що ліки «не впливали на грампозитивні бактерії або непатогенні грамнегативні бактерії» у мишей.

Це захопливе відкриття, враховуючи, що навіть короткий курс антибіотиків може спричинити швидке зменшення різноманітності видів мікробів, що живуть у кишківнику людини. Це погано для здоров’я. І такий стан може бути місяцями після прийому антибіотиків, поки все повернеться до нормального стану.

Наслідки цих змін для здоров’я недостатньо вивчені, але, ймовірно, вони роблять пацієнта більш «відкритим» для вторинних інфекцій після певних антибіотиків.

На відміну від амоксициліну (антибіотика широкого спектру дії) або кліндаміцину (антибіотика, призначеного тільки для грампозитивних мікробів), нові ліки «не викликають суттєвих змін» у мікробіомі кишківника мишей упродовж приблизно місяця після лікування. І при цьому вбивають погані мікроби фактично так само ефективно.

«Кишковий мікробіом є ключовим для підтримки здоров’я людини, і його порушення можуть призвести до багатьох шкідливих наслідків», — підсумовують автори. Тому такі антибіотики як лоламіцин будуть критично важливими для мінімізації супутнього пошкодження кишкового мікробіому при лікуванні.

Наразі має пройти ще певний шлях до тестування цих ліків на людях.