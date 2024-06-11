Як не отруїтися і безпечно зберігати їжу, коли вимкнули світло? Поради МОЗ

Свої поради міністерство опублікувало на офіційному сайті.

Підготуйте запас консервів і сухих продуктів (сухофруктів, круп та горіхів), який допоможе підкріпитися, якщо світла не буде довше, ніж планувалося.

Подумайте щодо купівлі холодильних елементів. Їх можна тримати в морозилці і за потреби використовувати в охолоджувальних боксах або термосумках.

Сформуйте запас льоду. Тримайте кілька пакетів з льодом у морозилці. Це допоможе зберегти холод під час відключення.

Використовуйте лід та холодильні елементи. Перемістіть швидкопсувні продукти в термосумки або охолоджувальні бокси з льодом чи холодильними елементами. Якщо світла немає понад 4 год, розкладіть раніше підготовлені місткості з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозилки– так можна продовжити час зберігання продуктів у вимкненому холодильнику. А якщо використати сухий лід, продукти можуть зберігатися до двох діб.

Розділіть продукти. Ті, які швидко псуються, зберігайте в найбільш холодній зоні холодильника або морозилки.