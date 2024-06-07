МОЗ рекомендує виробникам хліба додавати в нього менше солі

Кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом.

Міністерство охорони здоров'я запропонувало виробникам хліба додавати в нього менше солі.

Про це йшлося на нараді з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та Всеукраїнської асоціації пекарів, яку провів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що кожен українець щодня в середньому споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом, а це – половина і більше добової норми, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

"Водночас зменшення споживання солі допомогло б запобігти поширенню неінфекційних захворювань, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні", - йдеться в повідомленні.

Ляшко зазначив, що хліб є одним з основних продуктів, з якого українці отримують сіль. За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Це означає, що один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Хоча іноді зустрічаються й такі види хліба, де вміст солі дорівнює 0,56 г, або значно перевищує 1,7 г на 100 г.

"Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі, впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі – важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності. Україна вже два роки має певні обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Для хліба, який їдять у закладах освіти й інших, де перебувають діти, вміст солі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту. Проте важливо, щоби діти й відповідальні за них дорослі мали можливість харчуватися більш здорово не лише в школі, а й вдома, адже це піде на користь усім, і разом з іншими заходами зробить українців здоровішими", - зазначив міністр.

За даними Національного дослідження STEPS, у якому вивчалась поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні у 2019 році, українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує, щоби добова норма не перевищувала 5 г, отже ми щоденно перевищуємо споживання солі більш ніж у 2,5 раза.

"Така ситуація викликає занепокоєння і потребує пошуку способів вирішення. Проте деякі з заходів уже успішно запроваджують у багатьох країнах", - зазначили в МОЗ.

Українським виробникам хліба також пропонують розглянути такі заходи:

Зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г. Це можна робити поступово, щоби споживачі звикали до менш солоного смаку (як це було, наприклад, у Фінляндії). Крім того, такий крок може допомогти виробникам обрати інші технологічні підходи для поліпшення процесів ферментації, які сприятимуть покращенню смаку і текстури хліба без необхідності додавання великої кількості солі.

Підвищувати смакові якості випічки в інший спосіб, наприклад, використовувати трави та спеції або навіть ферментовані продукти, що може допомогти компенсувати зменшення солі.

"Реалізація цих заходів допоможе знизити загальне споживання солі, сприяти здоровому харчуванню та зниженню рівня неінфекційних захворювань", - наголосили в МОЗ.