Вплив хліба на ризик виникнення онкозахворювань

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Термофільні або харчові дріжджі, - це різновид цвілі, тобто грибів, які постійно розвиваються і розмножуються і призводять до ураження нашого організму. Кожен вид грибів має свою зону ураження. Термофільні дріжджі вражають стовбурові клітини, які є основою нашої краси, здоров'я, імунітету та загального стану організму. Стовбурові клітини живуть у кістках і термофільні дріжджі, вражаючи ці стовбурові клітини, викликають остеопороз та інші проблеми з опорно-руховим апаратом.

Сам організм здатний з ними впоратися. Він з легкістю це зробив би, якби не одне «але». Це «але» полягає в тому, що ми регулярно споживаємо булочки, хліб та інші види випічки, яка містить дріжджі. Тим самим ми постійно поповнюємо колонії дріжджів, та організм безуспішно намагається з ними боротися, витрачати сили та енергію. В результаті ми відчуваємо слабкість, апатію, нестачу енергії, нестачу життєвого тонусу. І пов'язано це все з тим, що ми лише їмо хліб. Здавалося б, якийсь нешкідливий, простий продукт, а може призвести до таких серйозних неприємних наслідків. Крім того, французькі вчені зробили експеримент, де з'ясували, що, якщо до клітин раку додати дріжджі, то швидкість їх розмноження зростає в 2,5 рази. Це багато, це навіть страшно. Тому споживаючи щодня хліб, ви робите провокацію на онкозахворювання, тому, звичайно ж, хліб потрібно переглянути як продукт для здорового харчування.

Як вийти з цієї ситуації? Хліб потрібно готувати самостійно, бездріжджевий або купувати у виробника, якщо ви точно знаєте, що він готується без додавання дріжджів.

Також науковці рекомендують відмовитися від споживання білого хлібу, надаючи перевагу чорному цільнозерновому. Цільнозерновий хліб може знижувати ризик серцевої хвороби, діабету, ожиріння та навіть колоректального раку. Він містить більше клітковини та білків, які сповільнюють засвоєння цукру у кров, і утримують рівень цукру в крові у нормі. Цільнозерновий хліб також багатший на ряд поживних речовин на кшталт магнію та селену. Обираючи хліб з пророщеного зерна, ви теж робите здоровий вибір. Дослідження показують, що хліб з пророщеного зерна містить більше клітковини, фолієвої кислоти, вітамінів Е та С, а також бета-каротину, і менше антипоживних речовин.

У США провели дослідження і з'ясували, що протягом 15 хвилин після того, як людина з'їдає 100 г рафінованих вуглеводів (хліб, чіпси, цукор, білий рис, п ечиво тощо), функція імунної системи людини слабшає більш ніж на 90%.

Дослідження, опубліковане в «Міжнародному журналі про рак» (Journal of Cancer), показало зв'язок між споживанням білого хліба та збільшенням ризику ракових захворювань. Дослідження виявило, що у людей, які їдять переважно білий хліб (у кількості до 5 скибочок на день), ризик захворювання на рак нирки вдвічі вищий, ніж у тих, хто їсть білого хліба небагато (не більше 1,5 скибочок на день).

На одному з конгресів з вегетаріанського харчування в Таллінні 1990 р. прозвучала доповідь, в якій розповідалося про хліб. Доповідач доводив, що хліб є смертельним продуктом для здоров'я людини. Набухаючи від кишкових соків, він закисляє внутрішнє середовище організму, перетворюючись на грудки глини, налипаючи на стінках кишечника і створюючи його непрохідність.

Хліб, що продається зараз у магазинах, поза сумнівом, шкідливий, що визнають навіть ортодоксальні медики. Його печуть з «мертвого» продукту – борошна. А це не що інше, як порожній вуглевод. Майже всі вітаміни та мікроелементи видаляються з оболонкою (висівками) та зародком. Потім борошно відбілюється, до нього додаються ароматизатори, антиоксиданти, штучні вітаміни. Постає питання - навіщо спочатку видаляти живі вітаміни, щоб потім додавати штучні? Все просто – для посилення смаку. Крім того, таке борошно довше зберігається, ніж борошно живе. В результаті ми купуємо смачний, але зовсім некорисний продукт.

Тому задумайтесь і зробіть висновки: що для вас важливіше? Смакові якості чи здоров’я? Дорога смачна випічка з супермаркету чи бюджетна домашня з додаванням тільки корисних інгредієнтів?

Будьте здорові!