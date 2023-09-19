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Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі, - Тарас Качка

Україна сподівається переконати Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.

Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі, - Тарас Качка
Фото: Lb.ua

Вже найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

За його словами, після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки. Саме через це Україна звернулась до Світової організації торгівлі. Втім, Україна досі не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. 

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Польща не лише продовжила заборону, але й поширила її на більшу кількість продуктів - борошно та зерновий шрот.

"Головна причина для нас – довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", – наголосив Качка.

Україна сподівається переконати Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.

Тарас Качка підкреслив, що Україна не хоче погіршувати відносини з Польщею, а лише прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, планується ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки.

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