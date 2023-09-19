Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту українського збіжжя

Україна представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль має допомогти запобігти будь-яким викривленням ринку в ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно наш Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій.

“Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

“Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн”, - повідомив прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль звернув увагу, що Росія щодня атакує українські порти, нищить інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мінує поля.

“Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу. Ми ще раз закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі”, - написав Шмигаль.

Нагадаємо, у понеділок Київ порушив у Світовій організації торгівлі позов проти трьох країн Європейського Союзу через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони, щоб захистити свою національну сільськогосподарську промисловість від різкого зростання експорту дешевого зерна з України, ігноруючи Європейську комісію, яка минулої п’ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна в ЄС.

При цьому сьогодні, 19 вересня, вперше після зриву зернової угоди судно з українською пшеницею вийшло з чорноморського порту по встановленому українськими військовими тимчасовому коридору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні. Таким чином Україна тестує здатність розблокувати свої морські порти для експорту зерна.