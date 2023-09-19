Судно з українською пшеницею вийшло з порту Чорноморська по встановленому українськими військовими тимчасовому коридору

Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні.

Судно Resilient Africa з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту “Чорноморськ” та рухається в напрямку Босфору.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

“Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту”, - повідомив Кубраков.

Він зазначив, що судна знаходяться під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Reuters повідомляє, що вантажне судно з зерном покинуло український чорноморський порт “Чорноморськ” вперше після зриву зернової угоди. Таким чином Україна тестує здатність розблокувати свої морські порти для експорту зерна.

Зазначається, що минулого місяця Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

Балкери Resilient Africa і Aroyat прибули в Україну в суботу і повинні були відправитися після завантаження майже 20 000 метричних тонн пшениці для Африки та Азії.

Москва завдала численних ударів з безпілотників і ракет по інфраструктурі експорту українського зерна.

Три морські порти Одеси, включаючи “Чорноморськ”, відправили десятки мільйонів тонн зерна під час вторгнення Росії за угодою, укладеною за посередництва ООН, яка припинила дію, після виходу з неї Москви.

П'ять із кількох суден, які застрягли в Одесі, вже покинули порт, скориставшись тимчасовим коридором, який охоплює західне узбережжя Чорного моря поблизу Румунії та Болгарії.

Чорноморська зернова угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року для боротьби з глобальною продовольчою кризою, погіршеною вторгненням Росії в Україну. Україна та Росія є одними з провідних світових експортерів зерна.