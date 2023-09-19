У Слов’янську затримали ворожу інформаторку, яка з вікна шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

Щоб відслідковувати переміщення українських військ, жінка облаштувала у власній квартирі своєрідний "спостережний пункт". Отриману інформацію вона передавала на один з прокремлівських Телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб.

Наразі їй повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Дніпрі агент ФСБ видавав себе за військового, щоб шпигувати за ЗСУ.