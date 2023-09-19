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Уночі сили ППО збили 27 російських "шахедів"

Також знищено один розвідувальний дрон і балістичну ракету "Іскандер-М".

Уночі сили ППО збили 27 російських "шахедів"
Фото: скрин відео

У ніч на 19 вересня росіяни застосували для ударів по Україні безпілотники типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під ранок росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Внаслідок удару на території Львова сталося загорання на промисловому складі. В результаті постраждали двоє людей.

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