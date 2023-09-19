Унаслідок удару на території Львова сталося загорання на промисловому складі.

Під ранок 19 вересня росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Атака тривала близько 2,5 годин, повідомили мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці та голова ОВА Максим Козицький у Telegram. Спершу було відомо про двох поранених, але згодом виявили тіло загиблого.

Оновлено 10:15. Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі, повідомив мер Садовий.

"На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", – написав він у фейсбуці.

О 8:49 очільник ОВА повідомив, що пожежу на складах досі гасять. Загалом зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. 26-річний чоловік, який у момент атаки був на складі, госпіталізований. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.

"На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", – зазначив він.

Одразу після атаки міська влада повідомляла про влучання в склади.

"Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Працюємо за протоколом", – написав Садовий.

Він також повідомив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають.

"Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки", – додав міський голова.

"Загроза минула. За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, днями на Львівщині викрили в’язня-агента ФСБ, який шукав коригувальників "на волі".