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У спільній заяві G7 закликала Китай тиснути на РФ щодо припинення війни

Міністри закордонних справ блоку зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН.

У спільній заяві G7 закликала Китай тиснути на РФ щодо припинення війни
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

"Група семи” закликала Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні, пише Reuters.

Міністри закордонних справ блоку зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН і опублікували спільну заяву.

Члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ з України. Вони також привітали участь Китаю в зустрічі під керівництвом Києва в Джидді та “надалі заохочували Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною”.

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У спільній заяві не згадується жодна країна, але йдеться, що її члени “знову закликають треті сторони припинити надавати Росії будь-яку допомогу в агресивній війні, інакше зазнають серйозних витрат”.

Зазначимо, зараз головний дипломат Китаю Ван І відвідує Росію з чотириденною поїздкою, під час якої обидві країни, як очікується, пообіцяють поглибити політичні зв’язки, з можливим візитом президента Володимира Путіна до Пекіна.

Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином минулого тижня в Москві для переговорів, зокрема про тісніші військові зв’язки, що викликало занепокоєння у Сполучених Штатів та союзників. Пхеньян і Москва заперечують, що Північна Корея постачає зброю Росії.

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