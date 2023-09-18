Головний дипломат Китаю розпочав чотириденну поїздку до Росії

Головний дипломат Китаю Ван І розпочинає сьогодні чотириденну поїздку до Росії, під час якої обидві країни, як очікується, пообіцяють поглибити взаємну політичну довіру, готуючись до можливого знакового візиту президента Володимира Путіна до Пекіна в жовтні.

Про це пише Reuters.

Ван, який очолює міністерство закордонних справ, а також відомство закордонних справ керівної Комуністичної партії, зустрінеться з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим для щорічних переговорів з безпеки.

Переговори ветерана дипломата з колегою Сергієм Лавровим охоплюватимуть “широкий спектр питань”, зокрема “контакти на вищому та найвищому рівнях”.

Очікується, що Ван закладе основу для візиту Путіна до китайської столиці на третій форум “Один пояс, один шлях” після запрошення президента Сі Цзіньпіна під час візиту до Москви в березні. Путін взяв участь у перших двох форумах ініціативи у 2017 та 2019 роках.

Востаннє Ван відвідав Росію в лютому напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

Додамо, напередодні цього візиту Ван відвідав Мальту “конструктивних” переговорів із радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Перемовини були останніми в серії зустрічей високого рівня між офіційними особами США та Китаю, які могли б закласти основу для зустрічі між Сі та президентом США Джо Байденом цього року.