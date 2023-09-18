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Головний дипломат Китаю розпочав чотириденну поїздку до Росії

Сторони готуються до жовтневого візиту Путіна до Пекіна.

Головний дипломат Китаю розпочав чотириденну поїздку до Росії
Фото: EPA/UPG

Головний дипломат Китаю Ван І розпочинає сьогодні чотириденну поїздку до Росії, під час якої обидві країни, як очікується, пообіцяють поглибити взаємну політичну довіру, готуючись до можливого знакового візиту президента Володимира Путіна до Пекіна в жовтні.

Про це пише Reuters.

Ван, який очолює міністерство закордонних справ, а також відомство закордонних справ керівної Комуністичної партії, зустрінеться з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим для щорічних переговорів з безпеки.

Переговори ветерана дипломата з колегою Сергієм Лавровим охоплюватимуть “широкий спектр питань”, зокрема “контакти на вищому та найвищому рівнях”.

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Очікується, що Ван закладе основу для візиту Путіна до китайської столиці на третій форум “Один пояс, один шлях” після запрошення президента Сі Цзіньпіна під час візиту до Москви в березні. Путін взяв участь у перших двох форумах ініціативи у 2017 та 2019 роках.

Востаннє Ван відвідав Росію в лютому напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

Додамо, напередодні цього візиту Ван відвідав Мальту “конструктивних” переговорів із радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Перемовини були останніми в серії зустрічей високого рівня між офіційними особами США та Китаю, які могли б закласти основу для зустрічі між Сі та президентом США Джо Байденом цього року.

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