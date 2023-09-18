The Guardian: завдяки тіньовому флоту танкерів експорт нафти з Ірану в серпні досяг пʼятирічного максимуму

Часто іранську, як і іншу підсанкційну нафту, перевозять на старих танкерах, які загрожують довкіллю і життю екіпажів.

Флот тіньових танкерів, що перевозять санаційну нафту без урахування галузевих норм, зростає. У прихованих за підставними компаніями тіньових суден постійно змінюються власники та прапори, під якими вони ходять. І, що важливо, часто вони працюють без страхування. Коли корабель ламається, страховик стає його власником і бере на себе відповідальність за поломку. А без страховика судно лишається там, де було, йдеться у розслідуванні The Guardian.

Фахівці називають такі судна серйозною загрозою для навколишнього середовища та життя тих, хто з ними контактує. Але тіньова торгівля кораблями лише зростає, і її шляхи пролягають через геополітичні гарячі точки світу.

На початку травня 2023 біля берегів Малайзії стався витік нафтопродуктів із тіньового танкера Pablo. Причиною вибуху на судні стало накопичення газу в порожньому трюмі танкерів. Танкер був порожній, оскільки кілька місяців тому здійснив доставку в Китай, але з 28 членів екіпажу на борту троє зникли безвісти.

Зараз, більше ніж через чотири місяці після інциденту, уламки "Пабло" все ще стоять на якорі біля узбережжя Малайзії недоторканими. Пʼять років тому його збиралися продати як брухт. Йому був 21 рік – значно більше, ніж вік, коли більшість нафтових танкерів "виходять на пенсію" через зношеність. Однак припинення його експлуатації скасували через раптовий сплеск попиту на старі та дешеві нафтові танкери.

У 2018 тодішній американський президент Дональд Трамп вивів США із ядерної угоди з Іраном, згідно з якою Тегеран мав припинити ядерну діяльність в обмін на зняття санкцій. США знову запровадили санкції, і продажі нафти Ірану були придушені, а Вашингтон погрожував накласти санкції на будь-яку компанію чи країну, яка купує іранську нафту.

"Іран має одні з найбільших запасів нафти у світі, і експорт цієї нафти життєво важливий для економіки країни. Оскільки ця торгівля опинилася під загрозою, флот тіньових суден, готових ігнорувати міжнародні санкції, втрутився, щоб відправити мільйони барелів нафти по всьому світу, часто продаючи її за зниженою ціною", – зазначили журналісти.

Відтоді тіньовий сектор лише зростав. Зокрема, після впровадження ембарго на російську нафту за повномасштабне вторгнення в Україну.

У своєму огляді безпеки та судноплавства за 2023 страхова компанія Allianz зазначила, що зростаючий список санкцій проти Росії означає, що кількість тіньових танкерів тепер може становити "більше 600, або приблизно п’яту частину загального світового флоту танкерів для сирої нафти".

"Судна, швидше за все, будуть старими кораблями... з нижчими стандартами обслуговування. Звіти показують, що у 2022 році було принаймні вісім посадок на мілину, зіткнень або аварій за участю танкерів, які перевозили санкційні нафтопродукти", – сказав Юстус Генріх з Allianz Global Corporate & Specialty.

За словами Клер Юнгман, керівниці штабу спостережної групи США "Об’єднані проти ядерного Ірану" (UANI), Pablo був одним із 50 танкерів, які регулярно перевозять іранську нафту. Загалом вона відстежує близько 300 танкерів, які порушують санкції.

Використовуючи супутникові зображення та інші набори даних, UANI може оцінити щомісячний експорт нафти з Ірану та відстежити судна, які їх перевозять. Завдяки тіньовому флоту місячний експорт нафти з Ірану досяг п'ятирічного максимуму в серпні 2023.

Останніми роками Південно-Східна Азія стала транспортним центром цієї санкційної нафти. Танкери, що перевозять нафту з Ірану, Росії чи Венесуели, зустрічаються з іншими суднами поблизу жвавих судноплавних шляхів регіону та здійснять пересадку з судна на судно. Тоді нафту в новому судні буде повторно позначено як отриману з законного джерела та відправлено для продажу в іншому місці.

Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, компанії з Туреччини придбали десятки танкерів, які перевозять російську нафту. Зокрема, компанія Beks є критично важливим елементом у спробах Росії продовжувати постачати нафту по всьому світу та фінансувати війну проти України.

Наразі флот таких компаній включає сотні суден по всьому світу, багато з яких належать компаніям у Греції, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратах, а також Туреччині. Чимало з них ухиляється від західних санкцій, діючи поза звичайними галузевими стандартами, часто відмовляючись від страхування в P&I Clubs (глобальній мережі, що страхує близько 90% світових комерційних перевезень). Деякі компанії використовують паралельну російську систему страхування, створену з початку війни.

Також New York Times писав, що танкери використовують технологію спуфінгу, аби перевозити російську нафту в обхід санкцій.

Однак після впровадження нафтових санкцій, у січні 2023, доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 40%. Росія від експорту нафти і газу в січні заробила 18,5 млрд доларів, що на 38% менше, ніж 30 млрд доларів, які Москва отримала в січні 2022 року. У липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти.