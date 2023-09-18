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Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість

Пілот літака катапультувався.

Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
Фото: EPA/UPG

Військові США розшукують винищувач F-35, який зник після інциденту, що змусив пілота катапультуватися над Південною Кароліною. Авіатора госпіталізували.

Про це пише Bloomberg.

Групи реагування на надзвичайні ситуації намагаються уламки літака F-35B Lightning II, який у неділю зазнав “нещасного випадку”.

Літак шукають на північ від Північного Чарльстона в районі озер Моултрі та Меріон, виходячи з його останнього відомого місця розташування. Людей просять допомогти у пошуках.

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Lockheed Martin Corp є виробником F-35, одномісного винищувача, який використовується військовими у всьому світі. Версію винищувача з вертикальним зльотом використовує Корпус морської піхоти США, цей реактивний літак популярний, адже його важко виявити радаром і тому його називають невидимкою.

Програма F-35, найдорожча програма озброєння США за всю історію, за прогнозами, коштуватиме 400 мільярдів доларів − на розробку та придбання, плюс додаткові 1,2 трильйона доларів на експлуатацію та обслуговування парку протягом понад 60 років. Кожен літак може коштувати більше ніж 160 мільйонів доларів.

У 2018 році в окрузі Бофорт штату Південна Кароліна через виробничий дефект паливної трубки розбився F-35B. Наступного року японський винищувач-невидимка F-35A впав в океан під час навчань над Тихим океаном. Японія звинуватила в інциденті дезорієнтацію пілотів, а не технічні проблеми.

Зниклий літак у США швидко викликав глузування в Інтернеті: від публікацій з листівками про літак, що зник, на ліхтарних стовпах і оголошень на коробках з молоком. “Як, чорт забирай, можна загубити F-35? Чому тут немає пристрою стеження, а ми просимо громадськість знайти літак та здати його?” − заявила представниця Республіканської партії Південної Кароліни Ненсі Мейс.

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