Вічна класика: що може бути з курсом долара в близькій перспективі?

Традиційно в активний для бізнесу вересень дедалі більше чути заяв і прогнозів стосовно курсу долара.

Фото: Макс Требухов

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Нацбанк уже прямо сказав, що фіксованим курс він завжди тримати не буде.

Окрім того, перехід до гнучкого курсу – одне із зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом за новою кредитною програмою.

Та й причин тримати курс немає. Інфляцію подолано, макрофінансову стабільність забезпечено, настає час вирішувати питання посилення гнучкості курсу.

І попри певну невизначеність, ця новина – хороша.

Не можна завжди тримати волюнтаристськи зафіксований курс, це спотворює економічну логіку, формує потенційні трагедії.

Україна такий досвід добре пам`ятає.

Однак я не відкидаю такої можливості, що коли курс відпустять, певний емоційно створений попит може вплинути на зростання курсу валюти. Завжди, коли стоїть завдання визначення нового рівня курсу, можливі тимчасові екстремальні коливання. За це розплачуються зазвичай найбільш емоційні учасники ринку.

Планування бюджету

У проєкті бюджету середньорічний курс долара США на позначці 41,4 грн/$.

Однак варто пам'ятати, що бюджетні курсові прогнози практично ніколи не справджуються. На цей рік закладали середньорічний курс 42,2 гривні за долар.

На щастя, ми таких цифр не бачили.

Тому на закладений у бюджеті курс як на реалістичний я не орієнтувалася б.

Міжнародна допомога

У серпні Україна отримала 1,7 млрд доларів США допомоги від Америки. Цей показник є найнижчим із квітня 2022 року.

У зв’язку зі спадом рівня міжнародної допомоги НБУ довелося витратити частину золотовалютних резервів.

За крайній місяць золотовалютні резерви скоротилися на 1,35 млрд дол. США (-3,2% м/м) – до 40,4 млрд дол. США.

Також варто наголосити, що в перспективі поточного та наступного місяців навантаження на золотовалютні резерви посилиться. Нашій країні треба погасити валютних боргів на суму, що перевищує 2 млрд доларів.

І ці фактори зміцненню гривні не сприятимуть. Але з урахуванням збереження доволі високого рівня золотовалютних резервів Україною зниження міжнародної допомоги та необхідність сплатити за боргами в близькій перспективі не матимуть визначальних впливів на курс. У довгостроковій – питання.

Дефіцит товарної торгівлі

Країна живе під час війни із річним дефіцитом торгівлі товарами та послугами в сумі 35 млрд доларів, зокрема товарний дефіцит на суму 23 млрд доларів. Це дуже потужний виклик для економіки.

У нас імпорт перевищує експорт. Простими словами, долар ми активно витрачаємо, бо платимо ним за товари, які ввозяться до України. Натомість нам доларом (чи іншою інвалютою) не платять у достатній кількості, бо ми достатньо не експортуємо.

Таким чином ми витрачаємо долар, який є всередині країни і не поповнюємо рівень валюти в країні шляхом продажу наших товарів на іноземні ринки.

Доречно тут згадати знищення наших заводів, що виготовляли сталь, і блокування зернового коридору росіянами, а також їхні системні атаки на нашу портову інфраструктуру.

Сезонні фактори

Упродовж останнього місяця ми спостерігали певне збільшення попиту на іноземну валюту, що призвело до зростання її курсу. Це пов'язано передусім із сезонною активізацією попиту. Зокрема, українські фермери зараз отримують виторг за зібраний врожай у гривні та конвертують частину цих коштів в іноземну валюту, аби мінімізувати курсовий ризик перед весняною посівною. Але вплив таких операцій на курс не повинен бути критично великим.

Прогнози на основі усього вищесказаного

Прогнозний діапазон курсу долара на жовтень залишається таким самим, як і раніше: 37,50 – 39,00 гривень за долар.

Що стосується 2024 року, то ми повинні тверезо усвідомлювати, що невизначеність є. Ми всі залежимо від безпекової ситуації, яка не може бути описана економічними формулами. Зараз не тільки Україна, а й міжнародні партнери готують бюджети на наступний рік, і ми сподіваємося, що обсяг фінансування України буде збережено принаймні на рівні 2023 року. Якщо це буде забезпечено, суттєвих коливань курсу в 2024 році бути не повинно.

Тим паче, НБУ обіцяє нам підтримку й оперативну реакцію на зміни курсу після того, як цей курс піде у «вільне плавання».