Бюджет 2024 – чого чекати? Короткий розбір

Однією з топових новин тижня у фінансовому секторі став факт прийняття в першому читанні бюджету на 2024 рік.

Фото: facebook/Sergii Marchenko

Що ж варто знати про бюджет 2024?

Перше, що варто зазначити: проєкт бюджету на 2024 рік концентрується на головному виклику для нашої країни – вистояти та виграти війну. Його сформовано за дуже простим принципом: спершу всі зібрані ресурси ми витрачаємо на фінансування завдань оборони та помірне підвищення соціальних стандартів – пенсій, зарплат у державному секторі, а решту активно фінансуватимемо, якщо вже будуть якісь позитивні «cюрпризи» в доходах. Це беззаперечно правильна логіка. Спершу – виживання, потім – усе інше.

Що стосується соціальних стандартів, то на наступний рік планується середньорічне зростання мінімальної зарплати на 16%, мінімальної пенсії – на 13%, окладу першого розряду за тарифною сіткою державних службовців – на 17%.

Основний же виклик Державного бюджету на 2024 рік і всієї фінансово-економічної стабільності в Україні – збереження потужних обсягів зовнішнього фінансування України. Державний бюджет зберігає великий дефіцит у розмірі більше як 20% ВВП, і левову його частину треба фінансувати за рахунок зовнішніх джерел. Україна потребує зовнішнього фінансування в обсязі не менше як 40 млрд доларів на рік.

Також згадаймо, що у вересні 2024 року спливає дворічний термін замороження виплат за зовнішнім боргом, і до цього моменту важливо вирішити питання подальшого прострочення виплат або їхньої системної реструктуризації. Ціна питання тільки для 2024 року – це майже 2 млрд доларів зовнішніх виплат.

Макропрогнози: прогнози зростання ВВП, рівень інфляції

Для складання Державного бюджету варто використовувати консервативні макроекономічні прогнози. Тут маємо подвійну проблему. Під час подання Державного бюджету на 2024 рік було заявлено урядовий прогноз на 2024 рік, побудований на очікуваннях відносно 2023 року.

І тут ми бачимо, що урядовий прогноз на 2023 рік уже не є актуальним. Адже відновлення реального ВВП у 2023 році явно суттєво перевищить урядовий прогноз +2,8%, а фактична середньорічна інфляція явно буде нижчою за прогнозовані урядом 16%.

Чому це важливо? Після переоцінки очікувань на 2023 рік автоматично перерахується і прогноз на 2024 рік. І можливо, там прогнозні темпи зростання вже будуть не 5%, а дещо меншими. Загалом заявлений прогноз номінального ВВП на 2024 рік (а від гривневого обсягу економіки «танцюють» усі інші показники) у розмірі 7,8 трлн грн цілком адекватний, але, ймовірно, правильніше було б прогнозувати його на рівні 7,6 трлн грн. Знов-таки, це невелике відхилення прогнозного обсягу економіки – в межах 3%, і це не так критично для справдження прогнозних показників доходів Державного бюджету України.

Загалом хотіла б звернути увагу, що статистика за ІІ квартал показала стабілізацію економічної активності в середині 2023 року, і чинники подальшого відновлення неоднозначні. Цілком імовірно, що скоро ми побачимо помітне сповільнення економічного зростання, зокрема через втрату ефекту низької бази порівняння. Тому, прогнозуючи динаміку реального ВВП на 2024 рік, краще дотримуватися консервативної лінії.

Те саме стосується й інфляції. Наразі її показник становить 7,1%, що значно краще за попередні очікування практично всіх економістів. Проте не варто вважати, що інфляцію переможено. Тому прогнозування на наступний рік інфляції понад 10% – це слушний підхід.

Підбиваючи підсумки, загалом треба зазначити, що підходи до формування бюджету 2024 були використані цілком здорові, однак слід пам’ятати, що доволі небезпечно порівнювати обсяг бюджету 2023 та 2024. Чому? Тому що бюджети під час війни – це дещо умовні плани, які мають пристосовуватися до реалій. Фактичний бюджет 2022 вельми відрізнявся від ухваленого законом, так буде і в 2023, і, найімовірніше, у 2024-му також.