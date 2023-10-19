Зеленський підписав закон про збільшення видатків бюджету на понад 320 млрд гривень

З них 303 млрд гривень передбачено на сектор оборони.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на понад 322,6 млрд гривень.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Проєкт закону України "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" було розроблено з метою подальшого здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України, та вирішення інших першочергових питань держави.

Згідно з текстом закону, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд передбачили на сектор оборони.

Згідно з ухваленим законом збільшуються видатки на:

211 млрд гривень – Міністерству оборони;

79 млрд гривень – Міністерству внутрішніх справ;

16,5 млрд гривень – Міністерству соціальної політики;

1,3 млрд гривень – Міністерству закордонних справ;

4,3 млрд гривень – Міністерству стратегічної промисловості;

4,2 млрд гривень – Службі безпеки України;

2,5 млрд гривень – Головному управлінню розвідки;

2,1 млрд гривень – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;

570,2 млн гривень – Держспецзв'язку;

500,7 млн гривень – Службі зовнішньої розвідки;

230,5 млн гривень – Управлінню державної охорони;

151 млн гривень – винагорода курсантам системи МВС.

Таким чином, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік. Напередодні у ВР засідання щодо правок до закону про бюджет 2023 року тривало понад десять годин. Було розглянуто понад 900 правок.

У першому читанні проєкт закону підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок.