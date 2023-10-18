Україна та Румунія підписали заяву про поглиблення співпраці у різних галузях, – Шмигаль

Сьогодні у Києві відбулося спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого була підписана спільна заява щодо поглиблення співпраці у різних галузях.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні в Києві відбулися спільні міжурядові українсько-румунські консультації, фактично спільне засідання урядів... Разом ми відкриваємо нову сторінку у відносинах України та Румунії і виходимо на якісно новий рівень співпраці. Це ще більше зміцнює нашу солідарність у протистоянні російському агресору", – сказав Шмигаль на пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Прем'єр зазначив, що найперспективнішими у співпраці країн є чотири напрями: логістика, зокрема, активний розвиток Дунайського портового кластеру; прикордонна інфраструктура, зокрема, плани відкрити чотири нові пункти пропуску на Буковині та Закарпатті; сільське господарство, зокрема, у сфері зберігання зерна; енергетика.

За словами Шмигаля, за результатами консультацій було підписано сім документів: Спільну заяву; Міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через р. Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй; Меморандум щодо посилення співпраці з метою забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва; Міжурядовий імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб; Декларацію про наміри між українським МОЗ і Міністерством охорони здоров'я Румунії; Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

Зі свого боку Чолаку розповів, що найближчим часом низка міністрів відвідають Україну для підписання інших документів про співпрацю.

Нагадаємо, сьогодні після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, Міністерство стратегічної промисловості України та Міністерство економіки Румунії підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.