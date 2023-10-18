В Україні вже п'ять років немає попиту на створення нових банків, - НБУ

За цей період Нацбанк не отримав жодного пакета документів на створення нових фінустанов.

За останні п'ять років Національний банк України не отримав жодного пакета документів на створення нових банків.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Попиту на створення нових банків немає – за п`ять останніх років ми не отримали жодного пакету документів. Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий, порівняно з 2022. Так, з початку року ми отримали понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній та лізингодавців, є також страхові. З них половина відхилена, решта ще на розгляді. Минулого року було лише шість заяв", - зазначив він.

При цьому, зазначив Олійник, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг також зріс. З початку року за такою ліцензією звернулось 70 небанківських установ, 55 з них зверталися кілька разів.

"Нові закони суттєво змінюють підходи: кредитні спілки зможуть працювати на підставі стандартної або спрощеної ліцензії в залежності від кількості послуг, фінансовим компаніям та ломбардам буде переоформлено ліцензії, а на страховиків чекає переліцензування. Проте ми не очікуємо повторення історії, як з учасниками платіжного ринку", - додав заступник голови Нацбанку.

Нагадаємо, 5 жовтня НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати "Укрбудінвестбанк". Кілька років тому "Укрбудінвестбанк" і ще 19 фінустанов не впоралися із завданням завершити до установленого терміну докапіталізацію до 200 млн грн. Серед них - Мотор-Банк, Центр, Кредит Оптіма Банк, УБРР, Укрбудінвестбанк, Акордбанк, Скай Банк*, Полікомбанк, Український капітал, Гефест, Альпарі Банк, Айбокс Банк, Портал, Альтбанк, Січ, Комерційний індустріальний банк, Розрахунковий центр, Агропросперіс Банк, Вернум Банк, Метабанк.

Зараз для реєстрації банківської установи мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка навмисно здійснювала банківську діяльність, не може бути менше 500 млн грн. Разом з тим, НБУ може встановити і більш високий розмір статутного капіталу для окремих юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, в залежності від їх спеціалізації.