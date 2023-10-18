До одеських портів зайшли ще два судна

З портів Великої Одеси сьогодні вийшло одне судно.

Україна продовжує приймати та відправляти судна у портах Великої Одеси.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Сьогодні, 18 жовтня, одне судно вийшло з портів Великої Одеси - DSM EVERTON, дедвейт 32 474 тонн, під прапором Панами, власник з Ліберії.

Крім того, до портів Великої Одеси прибули 2 судна:

AKSON SARA, дедвейт 33 тис. тонн, під прапором Панами, власник з Туречини.

LOLO GATE, дедвейт 27 365 тонн, під прапором Ніуе, судновласник - з Греції.

Всі судна успішно пройшли найнебезпечнішу ділянку вздовж узбережжя України в Одеської області і вийшли до територіального моря Румунії або увійшли до портів Великої Одеси.

Клименко зазначив, що з 16 вересня до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули вже 36 суден загальним дедвейтом 1,5 млн тонн.

За цей же час з портів Великої Одеси вийшло 21 судно загальним дедвейтом 0,67 млн тонн.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак.