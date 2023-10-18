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Чернігівщина технічного готова до опалювального сезону, але була проблема із Чернігівською ТЕЦ, - керівник ОВА

Напередодні "Чернігівгаз" відмовлявся подавати газ на ТЕЦ, бо не були готові всі необхідні для цього документи.

Чернігівщина технічного готова до опалювального сезону, але була проблема із Чернігівською ТЕЦ, - керівник ОВА
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Чернігівська область технічно готова до старту опалювального сезону. Однак була проблема з Чернігівською ТЕЦ.

Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, напередодні "Чернігівгаз" відмовлявся подавати газ на обʼєкт, бо були не готові всі документи. "І тут винні всі «підписанти». А в першу чергу – комунальне підприємство міста, яке не спромоглося організувати відповідну роботу", - зазначив ЧАС.

Він додав, що обласна влада була змушена втрутитися в ситуацію. Відбулися переговори з ПАТ «Чернігівгаз», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Технова» (попереднім користувачем ТЕЦ) та новим комунальним підприємством Чернігова.

"...Питання закрите. Сьогодні газ з ГРП пустили на ТЕЦ", - додав Чаус.

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Нагадаємо, влітку цього року міська рада Чернігова повернула після 23-річної оренди КЕП "Чернігівська ТЕЦ". До цього об'єктом користувалася компанія "Фірма Технова".

Чернігівська ТЕЦ постраждала від російських атак у 2022-му. Восени минулого року міська рада Чернігова на позачерговому засіданні звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону, оскільки компанія-орендар не мала ресурсів і коштів для повного відновлення ТЕЦ. Крім того, "Фірма Технова" мала кредиторську заборгованість за газ перед іншими суб’єктами в розмірі 792,7 млн грн.

В результаті компанія-орендар ТЕЦ звернулася тоді до Чернігівської міської ради щодо дострокового припинення договору оренди. 

Про свою готовність допомогти з відновленням об'єкта заявили торік французькі благодійники. Згодом стало відомо, що для ТЕЦ уже придбали трансформатор і затвердили план-графік відбудови.

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