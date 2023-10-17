Бізнес для держави, а держава для бізнесу: як взаємодіяти ефективно?

В книзі “Чому нації занепадають?” один із прикладів — це розвиток Англії після “Славетної революції”. Тоді уряд створив низку економічних інститутів, які стимулювали інвестиції, торгівлю і інновації. Буквально протягом сторіччя Англія стала лідером в Європі, на той момент ще не маючи 25% світу в якості колоній.

Роль малих і середніх бізнесів для розвитку України не проста значна, вона величезна! Переконаний, для успішного розвитку після війни ми можемо поглянути на досвід інших країн.

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Ключові фактори для розвитку бізнесу — руйнування державних монополій та розвиток науки

В Україні є позитивна динаміка щодо монополій. До прикладу, держава дала можливість приватним компаніям долучитися до розмінування. В результаті вже маємо близько 20-ти компаній, які пройшли сертифікацію і приблизно стільки ж готуються до проходження. Кожна з цих компаній проінвестує в спеціалістів, матеріально-технічну базу від 1 до 10 мільйонів доларів. Тобто, маємо одразу дві переваги — наповнення бюджету країни, а також виконання важливої гуманітарної місії. Згідно з даними “Асоціації саперів” зараз вибуховими предметами забруднено близько 82 тисяч квадратних кілометрів України. Це майже 15% від загальної площі держави.

Ставка країни на молоде покоління, науку і інновації також може принести позитивний результат. Енергія та завзяття молодих людей може вдихнути нове життя в країну. Але для розвитку науки потрібні інвестиції держави, щоб заохочувати інновації, стартапи та давати можливість їх реалізовувати.

Законність, справедливість та робота правоохоронних органів необхідні для розвитку бізнесу

Критично змінити ставлення до бізнесу. Замість того, щоб розглядати його як легку наживу для влади, ми повинні сприяти об'єднанню підприємців та запровадити цивілізований інститут лобіювання. Бізнес має обʼєднуватися для того, щоб його почали розцінювати як повноцінного гравця. Я вірю, що реальні зміни будуть, коли ми зможемо зламати систему старих еліт.

Українському бізнесу, серед усього іншого, потрібна ефективна робота правоохоронної системи. Шлях до покращення правоохоронної системи може бути складним, але зусилля, витрачені на здійснення реформ, у результаті принесуть справедливе, дієве та сильне суспільство. Щоб підприємець інвестував в Україну йому потрібні гарантії. Гарантії того, що його «не общипають, як жирного гусака»…

Бізнесу не потрібно чекати на чарівника чи “українського Лі Куан Ю”. Для досягнення результатів потрібно діяти самим і вже зараз.

В Україні зареєстровано 2 млн ФОПів, біля мільйона ТОВок і приватних підприємств. З початку повномасштабного вторгнення різні бізнес-спільноти нашої країни відкрили понад два десятки бізнес-клубів у всьому світі. Від Лондона до Дубаї, від Нью Йорка до Балі. Якщо 1% з цих трьох мільйонів зареєстрованих бізнесів, умовні 30 тисяч середніх підприємців проінвестують у розвиток власного бізнесу по 1 млн $, загальна сума становитиме 30 млрд $.

Це можуть зробити люди, які мріють, ризикують, працюють і створюють!

Матеріал виходить у рамках партнерства Днів Ідей та LB.ua. Мета Днів Ідей — надихнути учасників новими практиками, сприяти синергії та спільному пошуку відповідей на важливі питання. Організатори Днів Ідей — Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa.