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Росія розпочала мобілізацію місцевих на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, – спротив

Окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

Росія розпочала мобілізацію місцевих на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, – спротив
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях півдня ворог здійснює мобілізацію місцевих до лав своєї армії. Про Це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як мсцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних. При цьому «уточнити дані» мають всі чоловіки регіону.

Раніше окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей. 

У ЦНС підкреслили, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців. 

До кінця 2023 року російські військові мають намір набрати в армію 420 тисяч контрактників.  За даними британської розвідки, кожен пʼятий мобілізований росіянин прожив після отримання повістки близько двох місяців. Більше половини мобілізованих прожили менш ніж пʼять місяців.

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