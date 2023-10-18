На Таврійському напрямку ЗСУ знищили ще один російський штурмовик Су-25

Це вже четвертий ворожий літка за тиждень.

17 жовтня Сили оборони України на Таврійському напрямку знищили російський штурмовик Су-25.Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Військові на Таврійському напрямку уточнили, що знищено ворожий літак Су-25, також бійці ОСУВ «Таврія» продовжують наступ і мають частковий успіх південніше Роботиного.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1412 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон.

«Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійських системи, 1 літак, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога», – йдеться у повідомленні. .

За останній тиждень Сили оборони України знищили три ворожі штурмовики Су-25. Також, ворог несе великі втрати на Таврійському напрямку.