Партизані зауважують, що через серйозні втрати росіяни змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки.

Партизанський рух “Атеш” фіксує перекидання радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" у Криму.

Зазначається, що до Євпаторії масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які також масово і знищуються на фронті.

“У зв'язку з серйозними втратами в рядах Росії, вони змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки. Ця техніка зовсім не нова і не пристосована для нинішніх бойових дій”, - йдеться в повідомленні.

Партизани зауважують, що російські окупанти відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх громадян.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет “Буян” та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками.