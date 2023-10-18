​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

До Євпаторії масово завозять застарілі радянські САУ "Гвоздика", – партизани

Партизані зауважують, що через серйозні втрати росіяни змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки.

До Євпаторії масово завозять застарілі радянські САУ "Гвоздика", – партизани
Фото: "Атеш"

Партизанський рух “Атеш” фіксує перекидання радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" у Криму. 

Зазначається, що до Євпаторії масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які також масово і знищуються на фронті.

“У зв'язку з серйозними втратами в рядах Росії, вони змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки. Ця техніка зовсім не нова і не пристосована для нинішніх бойових дій”, - йдеться в повідомленні. 

Партизани зауважують, що російські окупанти відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх громадян.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет “Буян” та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies