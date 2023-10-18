​Росія вранці вдарила ракетами по приватному сектору в Дніпрі. Є загиблі та поранені (оновлено)

Російські війська зранку обстрілюють приватний сектор міста Дніпро.

Про це повідомив мер Борис Філатов у фейсбуці.

"Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі", - написав він.

Філатов зазначив, що подробиці пізніше офіційно повідомить військова адміністрація. Він також закликав не публікувати фото наслідків у соцмережах.

Голова ОВА Сергій Лисак також повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих

"Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом. Прошу блогерів та ЗМІ поки утриматись від будь-яких фото та коментарів! Не допомагайте ворогу!", - написав він у Telegram.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що під ударом опинилося село Обухівка та опублікував у Telegram фото з місця прильоту.

Оновлено. Пізніше в МВС повідомили, що внаслідок удару загинула 31-річна жінка, ще четверо людей травмовані.

Також в селі розбито вісім приватних будинків. На місці працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу.

Фото: МВС

Нагадаємо, вночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було влучання в багатоповерхівку. Наразі двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще троє вважаються безвісти зниклими.